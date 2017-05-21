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Футбольные фанаты повредили на стадионе в Туле систему подогрева поля

Поклонники "Спартака" таким образом отпраздновали победу в чемпионате России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Выбежавшие на футбольное поле в Туле болельщики и разломавшие ворота повредили систему подогрева, сообщил генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов.

"Насколько меня проинформировали, сломано и сожжено около 150-200 кресел. Большое число людей вышло на поле, поэтому испорчен газон. Но, самое главное, повреждена система подогрева - в тот момент, когда вырывали ворота. Тосол из трубок повредил часть покрытия, в кратчайшие сроки надо приводить его в порядок", - сказал Балашов изданию "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что болельщики московского футбольного клуба "Спартак" массово выбежали на поле в Туле после матча с местным "Арсеналом", который завершился победой хозяев - 3:0. Поклонники "Спартака" таким образом отпраздновали победу в национальном первенстве. Выбежав на поле, они сломали ворота и разорвали сетку на сувениры. Кроме того, во время поединка московские фанаты вырвали несколько сидений на стадионе и подожгли их.

Предварительно, на матче в Туле находилось около 4 тыс. болельщиков московского клуба.

Теги: Футбол
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