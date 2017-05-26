Букмекеры назвали фаворитов "Ролан Гаррос"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль и румынка Симона Халеп являются фаворитами в мужском и женском одиночных разрядах Открытого чемпионата Франции по теннису, турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос", свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу Надаля составляет 1,91. В ведущей тройке фаворитов среди мужчин присутствуют также серб Новак Джокович (5,00) и швейцарец Стэн Вавринка (11,00).

Россиянин Андрей Кузнецов в списке претендентов фигурирует на 34-м месте с коэффициентом 251,00.

Коэффициент С.Халеп на выигрыш женского турнира равен 5,50, в ведущей тройке также находятся украинка Элина Свитолина (8,00) и испанка Гарбин Мугуруза (10,00). Пятое место в списке занимает россиянка Светлана Кузнецова (17,00).

Матчи в основной сетке "Ролан Гаррос"-2017 начнутся 28 мая.

В прошлом году "Ролан Гарос" в мужском одиночном разряде выиграл Джокович, в женском – американка Серена Уильямс.