Фурсенко опроверг сведения о скором уходе Дзюбы из "Зенита"

СМИ сообщали, что нападающий перейдет в "Локомотив" на правах аренды

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент петербургского ФК "Зенит" Сергей Фурсенко заявил, что клуб не собирается в ближайшее время расставаться с нападающим команды Артемом Дзюбой.

"Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть "Зенит". Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают", - приводит слова Фурсенко "Чемпионат".

Ранее в субботу "Чемпионат" сообщил о возможном переходе Дзюбы в московский "Локомотив" на правах аренды. Источник, на который ссылался "Чемпионат", оценил вероятность этого перехода в 65%.

Дзюба является воспитанником "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году перебрался в "Зенит".