"Зенит" победил "Тосно" в третьем туре премьер-лиги

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над командой "Тосно", представляющей Ленинградскую область.

Хозяином встречи был клуб "Тосно", игра состоялась на поле петербургского стадиона "Петровский", где на протяжении многих лет "Зенит" проводил домашние матчи, до тех пор как весной нынешнего года не был возведен новый стадион "Санкт-Петербург Арена". Воскресная игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Гол – на счету Александра Кокорина, отличившегося на 10-й минуте.

Теперь в активе "Зенита" 9 очков – столько же, сколько и у лидирующих "Локомотива" (Москва) и "Ахмата" (Грозный). "Тосно" очков пока не набрал, команда занимает 15-е место.