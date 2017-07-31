Российский теннисист Хачанов попал в топ-30 рейтинга ATP

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Он поднялся на две строчки и теперь занимает 30-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Энди Маррей (Великобритания), второе место занимает Рафаэль Надаль (Испания), третье – Роджер Федерер (Швейцария). На четвертое место с пятого поднялся Стэн Вавринка (Швейцария), на пятое с четвертого опустился Новак Джокович (Сербия). Шестое место продолжает занимать Марин Чилич (Хорватия), седьмое – Доминик Тим (Австрия). Александру Звереву (Германия) удалось подняться на три строчки, и теперь он восьмой. Соответственно на девятое место с восьмого опустился Кеи Нисикори (Япония), а на десятое с девятого – Милош Раонич (Канада). Прогресс Зверева сказался и на позициях Григора Дмитрова (Болгария), который, опустившись на одну строчку, лишился места в первой десятке.

Помимо Хачанова, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие представители российского тенниса: Даниил Медведев (50-е место), Андрей Рублев (51-е), Андрей Кузнецов (66-е) и Михаил Южный (99-е).