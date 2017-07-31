Спорт

"Барселона" задумалась о жалобе на нарушение финансового fair play французским ПСЖ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" рассматривает возможность направить официальное обращение в отношении "Пари Сен-Жермена" в связи с предполагаемым нарушение правила финансового fair play французским клубом. Как сообщает "Би-би-си", на этот шаг каталонцы могут решиться, если ПСЖ все же решит воспользоваться возможностью выкупа контракта нападающего Неймара, сумма отступных которого составляет 222 млн евро.

"Барселона" в этом случае намерена обратиться в УЕФА с требованием проверить, не нарушает ли парижский клуб ограничения финансового fair play, которые предполагают, что клуб должен быть безубыточным, что будет крайне сложно сделать при таких тратах.

СпортПрезидент "Барселоны" опроверг слухи о трансфере Неймара за 220 млн евроЧитать подробнее

Все последние дни европейские СМИ обсуждают предполагаемый переход бразильца, который в настоящее время находится в Китае и должен вернуться во вторник 1 августа.

По некоторым сообщениям, уже на этой неделе 25-летний Неймар пройдет медосмотр в ПСЖ.

"Мы пожалуемся в УЕФА, а если они ничего не сделают, обратимся в спортивные трибуналы в Швейцарии и Брюсселе. Мы не исключаем, что пойдем в суды Франции и Испании. Два месяца назад я встречался с президентом ПСЖ и сказал ему, что мы сделаем и почему. Он был в ярости и заявил, что не понимает", - сказал президент испанской Ла лиги Хавьер Тебас.

В УЕФА заявили, что пока не получали жалоб, но в любом случае изучат обстоятельства трансфера, если он состоится. Футбольные чиновники напомнили, что ПСЖ может продать игроков на эту же или даже большую сумму. Санкции будут наложены, если дефицит клубного бюджета составит 30 млн евро и более за последние три года.

Между тем, французский RMC Sport утверждает, что ПСЖ придется до конца года продать игроков на 110 млн евро, если он хочет купить Неймара за 222 млн евро. По данным Transfermarkt, самыми дорогими футболистами в составе французской команды являются Эдинсон Кавани и Марко Верратти - их стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

ПСЖ уже был наказан за нарушение финансового fair play в 2014 году.

Теги: футбол, Барселона, ПСЖ, Неймар
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