Хоккеистов "Автомобилиста" обокрали в Нижнем Новгороде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Клюшки, коньки, амуниция и спортивное питание хоккеистов екатеринбургского "Автомобилиста" украдены из раздевалки в Нижнем Новгороде, где команда принимает участие в Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что на матч против казанского "Ак Барса" (игра началась в 12:00 мск) клуб из Екатеринбурга в связи с этим вышел в усеченном составе: нападающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски не сумели подобрать форму подходящих размеров.

По словам нападающего "Автомобилиста" Ильи Крикунова, он впервые столкнулся с таким случаем. Правда, его вещи остались нетронутыми.

"У меня, например, ничего не тронули. Видимо, мои вещи не нужны. А так - да, не очень смешно. Первый раз с таким сталкиваюсь", - приводятся слова хоккеиста.