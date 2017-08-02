Футболист "Барселоны" Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Неймар сообщил своим одноклубникам по "Барселоне" о том, что переходит во французский клуб "Пари Сен-Жермен", сообщает портал sport.es.

По информации источника, бразилец заявил о своем уходе игрокам перед утренней тренировкой в среду. Футболисты "Барселоны" попытались уговорить звездного игрока изменить решение, но тот остался непреклонен.

Правда, сам Неймар в тренировке участия не принял. Как сообщается в твиттере Барселоны", бразилец пропустил занятие с разрешения главного тренера.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" может купить бразильца за 222 млн евро, что является суммой отступных. Контракт же Неймара с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании