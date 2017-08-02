Шесть российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на разные сроки шестерых спортсменов за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА в среду.

Под санкции попали Иван Худяков (400 м с/б, Курганская область), Зиля Гарипова (спортивная ходьба, Челябинская область), Екатерина Досейкина (1500 м, Москва, Рязанская область), Любовь Харламова (Иванова) (3000 м с/п, Москва), Виктория Гурова (Валюкевич) (тройной прыжок, Москва, Краснодарский край), Юлия Смирнова (бег на длинные дистанции, Томская область). В организмах Худякова, Гариповой, Досейкиной, Смирновой и Гуровой (Валюкевич) обнаружены следы запрещенных веществ. Что касается Харламовой (Ивановой), то ее нарушение классифицируется как ""Попытка применения запрещенной субстанции или запрещенного метода" Антидопинговых правил ИААФ".

Спортсмены получили сроки дисквалификации от года до четырех лет