Глава ВФЛА расскажет о ситуации в российской легкой атлетике на конгрессе ИААФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин расскажет о прогрессе российской лёгкой атлетики в борьбе с допингом на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в Лондоне в четверг.

"Доклад состоит из трёх пунктов: что происходило в лёгкой атлетике, оценка того, что было, проблемы, которые мы подняли, что поменялось в ВФЛА, законодательной базе, оценка сегодняшней ситуации", - сообщил ранее журналистам Шляхтин.

Он отметил, что ряд технических пунктов "дорожной карты" по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ выполнен.

Шляхтин отметил, что доклад займет 10-12 минут и будет "жестким и объективным".

После Шляхтина будет выступать глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ Руне Андерсен, который представит отчёт о проделанной Россией работе.

Конгресс ИААФ проходит в Лондоне в преддверии проведения в британской столице Чемпионата мира по легкой атлетике (5-13 августа).

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене из-за отстранения ВФЛА на фоне допингового скандала. Такое решение ИААФ приняла в ноябре 2015 года.

Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.

В итоге к чемпионату мира в Лондоне были допущены 19 российских легкоатлетов. Все они будут выступать под нейтральным флагом.