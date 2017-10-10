Американским баскетболистам ЦСКА помогут с визами в Турцию на матч Евролиги

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американские легионеры ЦСКА смогут попасть на выездной матч баскетбольной Евролиги против "Эфеса", несмотря на взаимное прекращение выдачи виз между Турцией и США.

"По данным, полученным нами от Евролиги, с организацией уже связался генеральный секретарь Федерации баскетбола Турции Сербюлент Сенгун. Он уверяет, что вопрос решен. Между федерацией и государственными органами страны достигнута договоренность о том, что все граждане США, приезжающие в составе спортивных делегаций, будут получать визы в посольствах Турции по месту базирования клубов. "Эфес" уже прислал к нам официальное приглашение, по которому наши американцы по приезду с матча против "Реала" пойдут получать визы", - сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Встреча состоится в Стамбуле 27 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и с его организацией. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Топузу, как сообщило Анатолийское агентство новостей, также предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.

Аналогичные шаги были незамедлительно предприняты турецкой стороной, причем заявление посольства Турции в Вашингтоне слово в слово повторило заявление американского посольства в Анкаре, только с соответствующей заменой названий стран.