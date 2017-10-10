Спорт

Американским баскетболистам ЦСКА помогут с визами в Турцию на матч Евролиги

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американские легионеры ЦСКА смогут попасть на выездной матч баскетбольной Евролиги против "Эфеса", несмотря на взаимное прекращение выдачи виз между Турцией и США.

"По данным, полученным нами от Евролиги, с организацией уже связался генеральный секретарь Федерации баскетбола Турции Сербюлент Сенгун. Он уверяет, что вопрос решен. Между федерацией и государственными органами страны достигнута договоренность о том, что все граждане США, приезжающие в составе спортивных делегаций, будут получать визы в посольствах Турции по месту базирования клубов. "Эфес" уже прислал к нам официальное приглашение, по которому наши американцы по приезду с матча против "Реала" пойдут получать визы", - сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Встреча состоится в Стамбуле 27 октября.

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и с его организацией. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Топузу, как сообщило Анатолийское агентство новостей, также предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.

Аналогичные шаги были незамедлительно предприняты турецкой стороной, причем заявление посольства Турции в Вашингтоне слово в слово повторило заявление американского посольства в Анкаре, только с соответствующей заменой названий стран.

Теги: Турция, США, баскетбол, БК ЦСКА, Евролига
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Украина не попала на ЧМ-2018Украина не попала на ЧМ-2018
Она заняла третье место в группе I; первой здесь финишировала Исландия, завоевавшая путевку на ЧМПодробнее
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Британец укрепил лидерство в личном зачете чемпионатаПодробнее
Овечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛОвечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛ
Его партнер по команде Кузнецов в игре против "Монреаля" сделал четыре голевые передачиПодробнее
Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеСборная России победила Южную Корею в товарищеском матче
Самым "результативным" игроком встречи оказался кореец Ким Чжу Он, дважды поразивший ворота своей командыПодробнее
Квят вернется в Toro Rosso к Гран-при СШАКвят вернется в Toro Rosso к Гран-при США
Его возвращение связано с переходом испанского гонщика команды Карлоса Сайнса в RenaultПодробнее
Россия - Южная Корея. ОнлайнРоссия - Южная Корея. Онлайн
Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной КореиПодробнее
Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"
Его сменил ранее руководивший молодежкой московского клуба Дмитрий ХохловПодробнее
Испания пробилась на ЧМ-2018Испания пробилась на ЧМ-2018
Решающим шагом к путевке оказалась победа над АлбаниейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреРоссийский Су-24 разбился при взлете в СирииЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейВ РоссииУмер Аллан ЧумакВ РоссииПутин сменил главу Ивановской областиЭкономикаЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"

Экс-начальник Главного штаба РВСН оценил возможности КНДР ударить по городам США

Рынок "Синдика" у МКАД полностью потушили спустя двое суток

Американским баскетболистам ЦСКА помогут с визами в Турцию на матч Евролиги

Взломавшие почтовый сервер Deloitte хакеры получили доступ к письмам ООН и госорганов США

Президент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсацию

Президент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсациюПредседатель Рады в ответ назвала это предложение "ужасным в своем цинизме" и заявила, что для Украины оно неприемлемо Подробнее

Оппозиционер Вячеслав Мальцев заочно арестован по обвинению в призывах к экстремизму

Матвиенко опровергла поручение разработать закон о признании американских СМИ иноагентами

Два стратегических бомбардировщика США вылетели в направлении Корейского полуострова

Магнитогорский "Металлург" уступил "Амуру" в матче КХЛ

РФ выделит Южной Осетии более 6 млрд рублей на 2018 г.

Об этом заявила глава Минфина республики Подробнее

Airbus Helicopters создаст аппарат для воздушного городского транспорта

Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ

Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут сняты Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции