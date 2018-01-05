В финале молодежного ЧМ по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Финалистами чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет стали сборные Канады и Швеции.

Об этом стало известно по итогам полуфинальных матчей, состоявшихся в ночь на пятницу по московскому времени.

Канадские хоккеисты в 1/2 финала разгромили сверстников из сборной Чехии – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1). Что касается шведской команды, то она со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) обыграла хозяев чемпионата, хоккеистов сборной США.

Матч за третье место и финал пройдут в ночь на субботу по московскому времени. Игра за бронзу Чехия – США стартует в 0:00 мск, финал Канада – Швеция начнется в 4:00 мск.

Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.