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Спорт

Министр спорта назвал успешным выступление российских конькобежцев в первый день ЧЕ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр спорта Павел Колобков доволен результатами российских конькобежцев в первый день чемпионата Европы в Коломне.

"Без сомнений, для российских конькобежцев первый день домашнего чемпионата Европы стал успешным. В каждой из четырёх дисциплин - по награде. Поздравляю Дениса Юскова с заслуженным "золотом" на дистанции 1500 м. Очень близкие результаты на дистанции 500 м среди мужчин показала первая тройка, в которой Павел Кулижников стал бронзовым призёром", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

"Прекрасно выступили наши серебряные медалистки Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1500 м). Очень рад за ребят и желаю им новых спортивных успехов!"- добавил он.

Теги: Павел Колобков
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