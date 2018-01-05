Министр спорта назвал успешным выступление российских конькобежцев в первый день ЧЕ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр спорта Павел Колобков доволен результатами российских конькобежцев в первый день чемпионата Европы в Коломне.

"Без сомнений, для российских конькобежцев первый день домашнего чемпионата Европы стал успешным. В каждой из четырёх дисциплин - по награде. Поздравляю Дениса Юскова с заслуженным "золотом" на дистанции 1500 м. Очень близкие результаты на дистанции 500 м среди мужчин показала первая тройка, в которой Павел Кулижников стал бронзовым призёром", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

"Прекрасно выступили наши серебряные медалистки Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1500 м). Очень рад за ребят и желаю им новых спортивных успехов!"- добавил он.