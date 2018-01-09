Россиянин Панарин признан игроком дня в НХЛ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артемий Панарин, выступающий за "Коламбус", признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.
В гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата против "Торонто" Панарин отметился голом.
Второй звездой признан еще один россиянин, партнер Панарина по "Коламбусу" Сергей Бобровский, отразивший 35 бросков из 37.
В тройку лучших игроков дня попал нападающий "Торонто" Джеймс Ван Римсдайк, на счету которого в этой встрече одна заброшенная шайба.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Коламбуса", победитель определился в овертайме. Других матчей в этот игровой день в НХЛ не было.