Россиянин Панарин признан игроком дня в НХЛ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артемий Панарин, выступающий за "Коламбус", признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

В гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата против "Торонто" Панарин отметился голом.

Второй звездой признан еще один россиянин, партнер Панарина по "Коламбусу" Сергей Бобровский, отразивший 35 бросков из 37.

В тройку лучших игроков дня попал нападающий "Торонто" Джеймс Ван Римсдайк, на счету которого в этой встрече одна заброшенная шайба.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Коламбуса", победитель определился в овертайме. Других матчей в этот игровой день в НХЛ не было.