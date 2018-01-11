Спорт

Российский гонщик сломал позвоночник на "Дакаре"

Иван Шихотаров, выступающий в классе легковых автомобилей, попал в аварию на четвертом этапе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россиянин Иван Шихотаров, выступающий в классе легковых автомобилей, в результате аварии на ралли-рейде "Дакар"-2018 получил компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела, сообщила пресс-служба команды Konturterm Racing Team.

"Ваня находится в госпитале (в Лиме – ИФ). На текущий момент диагноз: компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела. Как сказали врачи, ими будет проведено дополнительное обследование, которое займет два дня. (…) врачи были в шоке, когда узнали что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов. Как правило после получения таких повреждений сразу нажимается кнопка экстренного вызова, ни о каком продолжении борьбы речи не идет", - говорится в сообщении.

"Далее последует перелет Лима-Париж, где будет совершена пересадка, потом рейс Париж - Санкт-Петербург и только потом в Калининград".

Авария произошла на четвертом этапе ралли. После этого этапа Шихотаров занимал 27-е место в зачете легковых автомобилей.

Ралли "Дакар"-2018 будет идти до 20 января.

Теги: автоспорт, Дакар
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