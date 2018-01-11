Назван состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на эстафетную гонку в рамках очередного этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в составе российской команды выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Гонка пройдет в пятницу и стартует в 16:30 мск.

Ранее в рамках этапа в Рупольдинге прошли индивидуальные гонки среди мужчин и женщин. Россияне в число призеров не попали.