Чиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастике

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель правления университета штата Мичиган Лу Анна Саймон и директор по подготовке гимнастов Марк Холлис подали в отставку, сообщило агентство Associated Press. Кроме того, совет директоров федерации гимнастики США уйдет с должностей в полном составе.

Отставки произошли вскоре после приговора бывшему врачу сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассару, осужденному на 175 за домогательства к спортсменкам. Нассар помимо сборной работал в университете Мичигана, где готовят американских спортивных гимнастов.

Лу Анна Саймон ушла в отставку два дня назад. Холлис объявил об уходе в ночь на субботу.

Дело о домогательствах расследует комиссия комитета сената США по энергетике и торговле. В ее задачи входит выяснить, как руководство университета допустило многолетнюю практику домогательств к спортсменкам.

Студенты университета Мичигана собрались на площади перед кампусом, чтобы протестовать против многолетних домогательств в их вузе.