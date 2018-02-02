Российский легкоатлет Шкуренев получил допуск на соревнования IAAF

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Илья Шкуренев получил допуск к международным соревнованиям под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в нейтральном статусе.

"Илья имел допуск к стартам в прошлом году и подал заявку в IAAF по упрощенной схеме", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Таким образом, количество российских легкоатлетов, допущенных в нейтральном статусе до международных соревнований IAAF, увеличилось до 19 человек.

Шкуренев - десятиборец, бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпион Европы в помещении-2015, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 в десятиборье.