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Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК

Есть обновление от 14:14

Коллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК
Олимпийские кольца на пляже города Каннын в Южной Корее
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в допуске на Олимпиаду, сообщил портал Insidethegames.

"Да, я могу подтвердить, что это так", - сказал представитель МОК в ответ на вопрос, отклонил ли федеральный суд иски, передает его слова портал.

Коллективный иск к МОК в Федеральный суд Швейцарии подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Всего CAS отстранил на одну Олимпиаду 11 российских спортсменов, а с 28 полностью снял обвинения и допустил до Олимпиады.

3-4 февраля МОК может решить вопрос о допуске на Олимпиаду 15 спортсменов из 28 оправданных, которые ещё не завершили карьеру.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков не исключал возможности подачи исков и со стороны оправданных спортсменов в связи с тем, что ранее МОК их не допустил.

Теги: МОК, Олимпиада, ОИ-2018
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Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК

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