Российская шахматная федерация перенесла выдвижение кандидата на пост главы ФИДЕ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская шахматная федерация (РШФ) отложила до мая вопрос о выдвижении кандидата от РФ на выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

"Съезд определил, что Кирсан Илюмжинов иметь моральное право баллотироваться. Но давайте не лишать Карпова, Дворковича, Жукова права баллотироваться. Пусть все до мая определятся с программами и своей командой, и тогда решим", - сказал президент РШФ Андрей Филатов на съезде организации.

Он уточнил, что действующий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов подал письменное заявление на выдвижение, а Анатолий Карпов устно заявлял о намерении баллотироваться. Двух других кандидатов он привел для примера.

После этого съезд отдельно поддержал "моральное право" выдвигаться и Карпова, и Илюмжинова.

При этом делегаты съезда в течение более чем часа, обсуждали право Илюмжинова выдвинуться на пост президента ФИДЕ. Многие требовали выдвинуть нынешнего главу ФИДЕ на съезде. Отмечалось, что в мае будет проведен не съезд, а заседание наблюдательного совета. Однако делегатам съезда предоставили возможность присутствовать на заседании набсовета.

Большинство (39 человек) высказалось за перенос голосования за кандидатов в президенты ФИДЕ от России на май, 20 делегатов были против.

Илюмжинов просил выдвинуть его кандидатуру именно на съезде. По его словам, он намерен посвятить много времени продвижению российской шахматной школы в других странах.