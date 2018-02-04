Спорт

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Победив в финале шведов, она стала 11-кратным чемпионом мира

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом
Игроки сборной РФ Роман Черных, Алмаз Миргазов и Сергей Шабуров (слева направо)
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира.

В финальном матче ЧМ-2018 в Хабаровске она одержала победу над национальной командой Швеции, лишив соперника статуса действующего чемпиона мира. Результат противостояния -5:4 в пользу российской сборной.

Три мяча в составе сборной России провел Алмаз Миргазов, по одному - Максим Ишкельдин и Марат Джусоев. Россияне трижды вели в счете с разницей в два мяча. Два раза они позволили шведам сократить отставание, а затем - отыграться. Но все же хозяевам турнира удалось вырвать победу.

Бронзовым призером турнира стала Финляндия, взявшая верх над сборной Казахстана – 8:4.

Турнирный путь российская сборная начала на групповом этапе, где победила в квартете А команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1), а также уступила Швеции (3:6). В группе она набрала 4 очка и заняла второе место. Швеция, набрав 6 баллов, стала первой. В четвертьфинале россияне крупно победили Германию (26:1), в полуфинале взяли верх над Финляндией (8:2).

Таким образом, команда России стала 11-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 25 выигранных ЧМ – наилучший показатель среди всех стран. У Швеции – второй показатель: 12 триумфов.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) прошли в Хабаровске (Россия), дивизиона В - в Харбине (Китай).

Теги: хоккей с мячом, Хабаровск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Глава МОК заявил о необходимости реформировать CASГлава МОК заявил о необходимости реформировать CAS
Как отметил Томас Бах, олимпийский комитет не удовлетворяет качество решений спортивного суда, который ранее оправдал 28 спортсменов из России, разрешив им выступать на Играх в ПхенчханеПодробнее
Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерацииИлюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации
Он сообщил, что намерен сконцентрироваться на работе президента ФИДЕПодробнее
Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК
Коллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна БородулинаПодробнее
Гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Татьяну ГуцуГимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Татьяну Гуцу
Осенью бывшая советская гимнастка заявила, что подверглась насилию со стороны коллеги по сборной в 1991 году, когда ей было 15 летПодробнее
ВАДА обеспокоено решением CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменовВАДА обеспокоено решением CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменов
Антидопинговое агентство поддерживает решение МОК обжаловать отмену дисквалификации россиянПодробнее
На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсменаНа Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена
Всего в российскую паралимпийскую делегацию войдут 79 человекПодробнее
CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов
Им разрешено участвовать в Олимпиаде, россиянам вернули награды Сочи-2014, в результате чего сборная возвращается на первое место в медальном зачетеПодробнее
"Формула-1" отказалась от грид-герлз"Формула-1" отказалась от грид-герлз
В руководстве "Королевских гонок" решение объяснили тем, что традиция "явно противоречит современным социальным нормам"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Рекордный снегопад в Москве10 фото
04 февраля
Рекордный снегопад в Москве
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
75-летие победы в Сталинградской битве7 фото
02 февраля
75-летие победы в Сталинградской битве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваНепогода в Москве привела к человеческим жертвамСпортГлава МОК заявил о необходимости реформировать CASВ миреСаакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство УкраиныСпортСборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомВ миреРоссийские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25В миреКНДР проведет военный парад накануне открытия Олимпиады

Из-за непогоды в Москве повалено более 2 тыс. деревьев

Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины

Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство УкраиныВ центре Киеве он заявил, что обнародует его на митинге через две недели Подробнее

Рекордный снегопад в Москве

Рекордный снегопад в Москве10 фото

Два человека погибли в результате обрушении стены дома в Омске

Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого

Два человека погибли при столкновении поездов на юго-востоке США

По данным американских СМИ, еще 50 человек получили травмы Подробнее

На юго-западе Москвы на площади более 1 тыс. кв. м загорелись гаражи

Людей с застрявшего в Дели рейса Nordwind разместят в местных отелях

СМИ сообщили о столкновении поезда с грузовым составом на юго-востоке США

В Киеве начался антиправительственный марш сторонников Саакашвили

Возле берегов Марокко обнаружили тела 20 нелегальных иммигрантов

Синоптики пообещали москвичам настоящую морозную погоду

Синоптики пообещали москвичам настоящую морозную погодуПо прогнозам, снегопад в столичном регионе к утру 5 февраля начнет ослабевать Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru