Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира.

В финальном матче ЧМ-2018 в Хабаровске она одержала победу над национальной командой Швеции, лишив соперника статуса действующего чемпиона мира. Результат противостояния -5:4 в пользу российской сборной.

Три мяча в составе сборной России провел Алмаз Миргазов, по одному - Максим Ишкельдин и Марат Джусоев. Россияне трижды вели в счете с разницей в два мяча. Два раза они позволили шведам сократить отставание, а затем - отыграться. Но все же хозяевам турнира удалось вырвать победу.

Бронзовым призером турнира стала Финляндия, взявшая верх над сборной Казахстана – 8:4.

Турнирный путь российская сборная начала на групповом этапе, где победила в квартете А команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1), а также уступила Швеции (3:6). В группе она набрала 4 очка и заняла второе место. Швеция, набрав 6 баллов, стала первой. В четвертьфинале россияне крупно победили Германию (26:1), в полуфинале взяли верх над Финляндией (8:2).

Таким образом, команда России стала 11-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 25 выигранных ЧМ – наилучший показатель среди всех стран. У Швеции – второй показатель: 12 триумфов.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) прошли в Хабаровске (Россия), дивизиона В - в Харбине (Китай).