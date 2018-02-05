Российский арбитр умер после финала ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский рефери Андрей Галанин умер на 49-м году жизни по окончании чемпионата мира-2018 года по хоккею с мячом.

"Иркутский арбитр Андрей Викторович Галанин скоропостижно скончался в ночь с 4 на 5 февраля в гостинице Yarrow Boutique Hotel г. Харбина. Причина смерти уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея с мячом России.

Отмечается, что Галанин находился в Китае в качестве инспектора-супервайзера матчей чемпионата мира среди команд дивизиона B.

"Простудившись, Андрей Викторович почувствовал себя приболевшим уже на полуфинальном матче чемпионата мира, и 3 февраля не участвовал в церемонии закрытия, а продолжал лечиться в гостинице. В воскресенье Галанин находился в номере, общался с коллегами, принимал лекарства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, матчи ЧМ-2018 в дивизионе B прошли в Харбине, а игры в дивизионе A (главном дивизионе) принимал Хабаровск. Победу в дивизионе А, вернув себе титул чемпиона мира, одержала сборная России.