Спорт

Шарапова отказалась от участия в Moscow River Cup

Организаторы турнира расстроены, но надежды не теряют

Шарапова отказалась от участия в Moscow River Cup
Мария Шарапова
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова не дала согласия в участии в теннисном турнире Moscow River Cup.

"Да, мы вели переговоры с ее агентом. На сегодняшний день их предварительный ответ - нет, они не смогут принять участие в турнире", - заявил директор турнира Александр Островский, слова которого приводит "Чемпионат".

"Это нас расстраивает, но надежду мы не теряем. Будут проведены переговоры в ближайшие два месяца. После этого сможем назвать окончательное решение. Пока календарь Марии не позволяет ей сыграть в России", - отметил Островский.

Турнир Moscow River Cup пройдет с 23 по 29 июля.

В настоящее время экс-первая ракетка мира Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 41-е место.

Теги: теннис, Мария Шарапова
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