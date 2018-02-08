Экс-представительница сборной США по плаванию обвинила тренера в домогательствах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывшая рекордсменка мира по плаванию американка Ариана Кукорс обвинила экс-тренера олимпийской сборной США Шона Хатчинсона в домогательствах, сообщает Yahoo!Sports.

28-летняя спортсменка заявила, что 46-летний специалист начал домогаться, когда ей было 16 лет и состоял с ней в половой связи еще восемь лет после этого. Она также заявила, что тренер фотографировал ее обнаженной, когда она была подростком.

Кукорс обратилась в полицию, в доме Хатчинсона проведен обыск. При обыски были изъяты электронные носители, на которых могут находиться доказательства того, что тренер совращал молодых пловчих. Официальных обвинений ему не предъявлено.

Хатчинсон покинул пост тренера олимпийской сборной США в 2010 году после появления слухов о том, что он состоит в отношениях с одной из спортсменок. Он сам отрицал эти обвинения.

Адвокат Кукорс сравнил ситуацию, в которой оказалась его клиентка, со скандалом вокруг американских гимнасток, которых развращал врач сборной. По словам юриста, как Олимпийский комитет США знал о происходящем в сборной по гимнастике, так и национальная федерация плавания знала о преступлениях Хатчинсона, но не сделала ничего для защиты спортсменок.