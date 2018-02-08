Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ
Спорт

Экс-представительница сборной США по плаванию обвинила тренера в домогательствах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывшая рекордсменка мира по плаванию американка Ариана Кукорс обвинила экс-тренера олимпийской сборной США Шона Хатчинсона в домогательствах, сообщает Yahoo!Sports.

28-летняя спортсменка заявила, что 46-летний специалист начал домогаться, когда ей было 16 лет и состоял с ней в половой связи еще восемь лет после этого. Она также заявила, что тренер фотографировал ее обнаженной, когда она была подростком.

В миреЭкс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательстваЧитать подробнее

Кукорс обратилась в полицию, в доме Хатчинсона проведен обыск. При обыски были изъяты электронные носители, на которых могут находиться доказательства того, что тренер совращал молодых пловчих. Официальных обвинений ему не предъявлено.

Хатчинсон покинул пост тренера олимпийской сборной США в 2010 году после появления слухов о том, что он состоит в отношениях с одной из спортсменок. Он сам отрицал эти обвинения.

Адвокат Кукорс сравнил ситуацию, в которой оказалась его клиентка, со скандалом вокруг американских гимнасток, которых развращал врач сборной. По словам юриста, как Олимпийский комитет США знал о происходящем в сборной по гимнастике, так и национальная федерация плавания знала о преступлениях Хатчинсона, но не сделала ничего для защиты спортсменок.

Теги: США, плавание
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
CAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИ
В апелляции отказано Татьяне Бородулиной, Павлу Кулижникову, Александру Логинову, Ирине Старых, Дмитрию Васильеву и Денису ЮсковуПодробнее
Алексей Смертин: ФИФА положительно оценивает систему мониторинга поведения болельщиков в РоссииАлексей Смертин: ФИФА положительно оценивает систему мониторинга поведения болельщиков в России
Экс-футболист сборной России, "Челси" и "Бордо" рассказал о своей работе в качестве офицера РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболеПодробнее
Россия намерена заплатить половину штрафа МОК в ближайшее времяРоссия намерена заплатить половину штрафа МОК в ближайшее время
Как заявил Виталий Мутко, вторую часть штрафа, общая сумма которого - $15 млн, планируется выплатить после 24 февраляПодробнее
Глава РФПЛ выступил за возвращение пива на стадионыГлава РФПЛ выступил за возвращение пива на стадионы
Прядкин заявляет, что лига - за борьбу с алкоголизмом, но считает, что "пиво - атрибут настоящего футбольного болельщика"Подробнее
Футболист МЮ Алексис Санчес получил 16 месяцев тюрьмыФутболист МЮ Алексис Санчес получил 16 месяцев тюрьмы
Но он согласился выплатить налог, в неуплате которого его обвинили, поэтому сидеть спортсмен не будетПодробнее
Шарапова отказалась от участия в Moscow River CupШарапова отказалась от участия в Moscow River Cup
Организаторы турнира расстроены, но надежды не теряютПодробнее
Более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОлимпиадеБолее 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к Олимпиаде
Ранее МОК отказался пригласить в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судомПодробнее
Оправданных спортсменов из России не пригласили на игры в ПхёнчханОправданных спортсменов из России не пригласили на игры в Пхёнчхан
На Игры не смогут поехать 13 атлетов и два тренераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 8 февраля6 фото
08 февраля
Фотохроника 8 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады12 фото
08 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады
Их первые выборы8 фото
08 февраля
Их первые выборы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФКультура"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко днуЭкономика"Турецкий поток" подорожал до $7 млрдЭкономикаБлизкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключенияХорошавина и его подельников признали виновными в получении взяток Подробнее

Полиция в Приморье завела дело по факту гибели тигра в схватке с охотником

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казино

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казиноТакже террористы пытаются пополнять свою казну с помощью киберпреступлений, утверждают дипломаты Подробнее

Российские силы ПВО 11 раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов

Мост через реку Евфрат смыт водой на востоке Сирии

Минобороны РФ не исключает причастность США Подробнее

Постпред РФ при ООН назвал незаконным нахождение в Сирии коалиции во главе с США

Белый дом опроверг слухи о планах встречи Иванки Трамп и сестры Ким Чен Ына

В Подмосковье взорвался газовый баллон

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с РоссиейВашингтон хотел бы восстановить контакты из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru