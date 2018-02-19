Клубы РФПЛ выручили от продажи билетов за прошлый сезон почти 2 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суммарная билетная выручка клубов Российской футбольной премьер-лиги в сезоне-2016/17 составила почти 2 млрд рублей, говорится в комплексном исследовании РФПЛ и компании PwC.

"Суммарная билетная выручка клубов в сезоне-2016/17 составила 1,96 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная доля выручки приходилась на билеты на матчи РФПЛ (46,6%).

Более популярными среди болельщиков, благодаря существенным скидкам от стоимости единоразового посещения матча и прочим преференциям, становятся абонементы. В среднем, четверть выручки клуба РФПЛ от билетно-абонементной программы на матчи чемпионата приходится на абонементы.

Почти все клубы (88%) реализуют билеты онлайн, при этом в среднем доля подобных продаж не превышает 40%. По мнению представителей клубов, главным фактором, влияющим на решение о покупке абонемента, помимо его стоимости, являются спортивные результаты команды.

Все больше клубов внедряют CRM-решения для повышения лояльности болельщиков и персонификации предложений. При этом 40% из них предпочитают собственные технические решения вместо стандартных рыночных.

В исследовании отмечается, что 75% клубов РФПЛ использует программу лояльности, включая в них, в том числе, специальные предложения от спонсоров и дополнительные привилегии для болельщиков. Собственная линия клубной атрибутики есть у всех клубов РФПЛ, при этом большинство (81%) реализуют ее через официальные клубные магазины.