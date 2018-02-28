Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесли из-за холодов в Самаре

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Запланированный на 28 февраля матч 1/4 финала Кубка России по футболу "Крылья Советов" - "Спартак" в Самаре перенесен. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" специалист по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Вячеслав Зимнюков.

"Игры (сегодня - ИФ) не будет, игру перенесли", - сказал Зимнюков.

Он также сообщил, что новая дата проведения матча будет обнародована позднее.

Ранее в среду сообщалось, что матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком" может быть перенесен из-за холодов в Самаре, где температура опустилась до минус 19 градусов.