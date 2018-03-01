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Жуков сообщил о получении Россией всех документов о восстановлении ОКР в МОК

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - РФ получила от Международного олимпийского комитета (МОК) все документы о восстановлении Олимпийского комитета России в организации, сообщил "Интерфаксу" президент ОКР Александр Жуков.

"Все документы мы получили", - сказал Жуков в четверг.

Он добавил, что РФ выполнила все свои обязательства, в том числе уплату взноса.

В среду Жуков сообщал, что МОК полностью восстановил ОКР в правах. По его словам, из МОК было получено письмо, касающееся восстановления в правах ОКР.

"МОК может подтвердить, что все остальные результаты (допинг-проб) членов делегации олимпийских спортсменов из России (на играх в Пхенчхане) являются отрицательными. Было сказано, что при выполнении всех условий временное отстранение будет снято, как только организация подтвердит отсутствие нарушений делегации олимпийских спортсменов России. Значит, ОКР может снова пользоваться всеми правами и может выполнять все обязанности", - сказал Жуков.

25 февраля МОК решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане.

В ходе Олимпиады на допинге были пойманы российский керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева, однако комиссия МОК сочла, что два случая нарушения допинговых правил россиянами в Пхенчхане не следует рассматривать как проявление глобальной проблемы.

Ранее сообщалось, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане было разрешено выступить только "чистым" российским спортсменом под нейтральным флагом.

Теги: ОКР, Александр Жуков
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