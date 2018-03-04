Сергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBO

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер полутяжелого веса защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив россиянина Игоря Михалкина. Бой прошел в Нью-Йорке.

Ковалев заслужил победу техническим нокаутом в седьмом раунде. У Михалкина на лице открылось рассечение из-за удара Ковалева слева.

Ковалев обладает чемпионским поясом с 26 ноября прошлого года. Он выиграл его в бою с украинцем Вячеславом Шабранским.

Также в Нью-Йорке состоялся бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и кубинцем Салливаном Баррерой. Этот поединок завершился победой россиянина в 12-м раунде, когда Баррера оказался в нокдауне, и судья принял решение остановить бой.