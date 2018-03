Сергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBO

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер полутяжелого веса защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив россиянина Игоря Михалкина. Бой прошел в Нью-Йорке.

Ковалев заслужил победу техническим нокаутом в седьмом раунде. У Михалкина на лице открылось рассечение из-за удара Ковалева слева.

#KovalevMikhalkin is finished! @krusherkovalev wins by TKO in Round 7 to keep his light heavyweight title. #AndStill pic.twitter.com/KhJ2HDt3Gl