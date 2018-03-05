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Фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о своем уходе от тренера

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию и обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева опровергла слухи о расставании с тренером Этери Тутберидзе и желании выступать за другую страну.

"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!" - цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Федерация подчёркивает, что появившиеся слухи негативно влияют на подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в Милане с 19 по 25 марта.

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"Федерация фигурного катания на коньках России крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять "фейковую" информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане. И оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты чести наших спортсменов и тренеров", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Медведева уходит от своего личного тренера Тутберидзе из-за конфликта и может выступать за другую страну.

Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Золото взяла россиянка Алина Загитова.

Теги: Евгения Медведева
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