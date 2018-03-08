Спорт

Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Эта победа стала первой для российских биатлонистов на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Дистанцию он преодолел за 23 минуты 51,6 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев, уступивший россиянину 5,8 секунды, третьим - француз Кентен Фийон-Майе (17,3 секунды отставания от победителя). И тот, и другой также отстрелялись без промахов.

Победа Шипулина стала первой для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Теги: биатлон, Антон Шипулин
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