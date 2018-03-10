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Berlinger свернет производство контейнеров для допинг-проб после жалоб на их качество

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская компания Berlinger объявила, что сворачивает производство наборов, используемых для взятия и хранения допинг-проб в спорте.

"Совет директоров Berlinger Special AG принял решение, что компания прекратит производство наборов для допинг-контроля в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении на сайте Berlinger.

"Чтобы не ставить под угрозу действующие антидопинговые мероприятия, в течение переходного периода компания продолжит поставки клиентам, с которыми работает в настоящее время, по их запросам", - говорится в сообщении.

Решение свернуть производство в компании объясняют тем, что ситуация с меняющимися требованиями к наборам для допинг-проб "не только вредит спорту, но и становится несовместимой с корпоративными ценностями" Berlinger.

Между тем ранее в СМИ появилась информация о том, что контейнеры швейцарской фирмы трескаются при низкой температуре.

В свою очередь "Спорт-Экспресс" напоминает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ранее подтвердило получение уведомления Berlinger о намерении покинуть этот бизнес. Однако по действующим контрактам швейцарцы продолжат работать, а ВАДА пока изучает с партнерами альтернативы компании Berlinger.

В 2016 году в СК РФ сообщали, что в рамках расследования уголовных дел о нарушении антидопинговых правил у фирмы Berlinger запрошены сертификаты качества на пробирки, а также сведения о проведенных экспертизах.

Теги: Berlinger, ВАДА
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