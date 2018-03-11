Россиянам не удалось завоевать медалей в воскресный день Паралимпиады

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Команда России лишилась места в тройке лидеров медального зачета Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

В воскресенье российским спортсменам не удалось завоевать наград, в активе команды по-прежнему две золотые и одна серебряная медали. С такими показателями сборная теперь располагается на седьмом месте зачета, тогда как по итогам предыдущего соревновательного дня делила второе-третье места с Францией.

Возглавляет зачет сборная США, в активе которой четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В тройку лучших также входят Франция (3, 2, 1) и Словакия (3, 1, 1).

Между тем, в ряде дисциплин россияне в воскресенье были близки к наградам. Так, горнолыжница Мария Папулова стала пятой в супергиганте в классе "стоя", аналогичное место в такой же дисциплине занял Алексей Бугаев в заезде мужчин. Горнолыжники Иван Францев и Валерий Редкозубов показали пятый и шестой результаты соответственно в супергиганте среди спортсменов с нарушением зрения. С четвертого по седьмое места заняли российские лыжницы в гонке с раздельным стартом в классе "сидя": Марта Зайнуллина, Надежда Федорова, Ирина Гуляева, Мария Иовлева.

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.