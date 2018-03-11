Главные новости
В миреВ Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у властиВ РоссииМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяВ миреТрамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДР
Спорт

Россиянам не удалось завоевать медалей в воскресный день Паралимпиады

В ряде дисциплин отечественные спортсмены были близки к наградам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Команда России лишилась места в тройке лидеров медального зачета Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

В воскресенье российским спортсменам не удалось завоевать наград, в активе команды по-прежнему две золотые и одна серебряная медали. С такими показателями сборная теперь располагается на седьмом месте зачета, тогда как по итогам предыдущего соревновательного дня делила второе-третье места с Францией.

Возглавляет зачет сборная США, в активе которой четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В тройку лучших также входят Франция (3, 2, 1) и Словакия (3, 1, 1).

Между тем, в ряде дисциплин россияне в воскресенье были близки к наградам. Так, горнолыжница Мария Папулова стала пятой в супергиганте в классе "стоя", аналогичное место в такой же дисциплине занял Алексей Бугаев в заезде мужчин. Горнолыжники Иван Францев и Валерий Редкозубов показали пятый и шестой результаты соответственно в супергиганте среди спортсменов с нарушением зрения. С четвертого по седьмое места заняли российские лыжницы в гонке с раздельным стартом в классе "сидя": Марта Зайнуллина, Надежда Федорова, Ирина Гуляева, Мария Иовлева.

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российская биатлонистка Лысова выиграла золото ПаралимпиадыРоссийская биатлонистка Лысова выиграла золото Паралимпиады
Победив в забеге спортсменов с нарушением зрения, она стала пятикратной паралимпийской чемпионкойПодробнее
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы"Зенит" уступил "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Немецкий клуб добился в игре с российским перевеса в один мячПодробнее
"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
ЦСКА потерпел поражение от "Лиона"Подробнее
"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн
Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФАПодробнее
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионовОпределились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Никто не устроил сюрпризовПодробнее
Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018
В употреблении запрещенных препаратов были обвинены керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда СергееваПодробнее
"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ
Красно-белые делят третье место в зачете чемпионата с "Зенитом" и ЦСКАПодробнее
Сергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBOСергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBO
Соперник Ковалева закончил бой из-за травмыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у властиВ РоссииМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяВ миреТрамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДРВ РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании Навального

В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у власти

В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у властиРанее председатель КНР имел право занимать свой пост только два пятилетних срока Подробнее

Тихоокеанский флот РФ до 2020 года получит три корвета с ракетами "Калибр"

Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде-2018

Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега

Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаМэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопады Подробнее

Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"

Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресенье Подробнее

Двое горняков погибли на шахте в Белоруссии

Что случилось этой ночью: суббота, 10 марта

Пуск "Кинжала", "величайшая сделка" Трампа, Европа и Китай против торговой войны с США Подробнее

Роспотребнадзор предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в Гане

Россиянам не удалось завоевать медалей в воскресный день Паралимпиады

В ряде дисциплин отечественные спортсмены были близки к наградам Подробнее

Армейская бригада под Санкт-Петербургом получила американский танк "Шерман"

Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать памятники солдатам императорской и Красной армий

Литовские поисковики называют предписание чиновников необоснованным и политически ангажированным Подробнее

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru