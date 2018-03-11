ВАДА назвало дату рассмотрения вопроса о восстановлении РУСАДА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 21-23 марта на симпозиуме в Лозанне.

"Президент ВАДА Крейг гендиректор ВАДА Оливье Ниггли постоянно находятся в контакте с российскими властями, в том числе с министром спорта, для рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Этот вопрос будет рассмотрен акционерами во время ежегодного симпозиума агентства в Лозанне, который пройдет с 21 по 23 марта", - говорится в сообщении пресс-службы ВАДА в воскресенье.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада о широком применении допинга в российском спорте.

С тех пор РУСАДА выполнила большую часть требований ВАДА по восстановлению своего членства, однако остаются невыполненными принципиальные для ВАДА требования - о признании доклада Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами и получении доступа к образцам допинг-проб, опечатанных в связи с расследованием, который проводит Следственный комитет России.