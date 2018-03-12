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Российская лыжница Румянцева выиграла золото Паралимпиады в классе "стоя"

Есть обновление от 07:59

Второе место заняла ее соотечественница Миленина, третье - украинка Лященко

Российская лыжница Румянцева выиграла золото Паралимпиады в классе "стоя"
Анна Миленина и Екатерина Румянцева
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Румянцева стала победительницей лыжной гонки с раздельного старта на 15 км в классе "стоя" на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Дистанцию она преодолела за 49 минут 39,6 секунды.

Второй стала еще одна россиянка, Анна Миленина, проигравшая Румянцевой 1 минуту 18 секунд.

Третье место заняла украинка Людмила Лященко, отставание которой от первого места составило 1 минуту 29 секунд.

Ранее эти спортсменки заняли места в аналогичном порядке в биатлонном забеге.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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