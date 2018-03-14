Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжном спринте среди слабовидящих

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Михалина Лысова стала обладательницей серебряной медали зимних паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане, заняв второе место в лыжном забеге (1,5 км) среди спортсменов с нарушением зрения.

Она отстала на 14,1 секунды от победительницы, белорусской спортсменки Светланы Саханенко, время которой – 4 минуты 29,9 секунды.

Третьей стала украинка Оксана Шишова, уступившая первому месту 15,7 секунды.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.