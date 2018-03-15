Спорт

Российские керлингисты победили Швейцарию на Паралимпиаде

Между тем, согласно расписанию Паралимпиады, в четверг медали разыгрываться не будут.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская команда керлингистов нанесла поражение соперникам из сборной Швейцарии на турнире смешанных команд в рамках Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи – 6:4 в пользу россиян.

Теперь в активе команды России по пять побед и поражений, с этими показателями она делит пятое место с Великобританией и Швейцарией.

В соревновании участвуют 12 команд, по итогам группового раунда борьбу за медали продолжат четыре сборные.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Между тем, согласно расписанию Паралимпиады, в четверг медали разыгрываться не будут.

Теги: Паралимпиада-2018, керлинг, Южная Корея
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