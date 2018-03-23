Спорт

Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Лучшей из россиянок стала Миронова, показавшая 18-й результат

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей спринтерской конки (7,5 км) на этапе Кубка мира в Тюмени.

СпортФуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в ТюмениЧитать подробнее

Дистанцию она преодолела за 21 минуту 42,8 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место, уступив победительнице 1,2 секунды, заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Она также не промахнулась ни разу.

Третье время – у норвежки Тириль Экхофф. У нее один неточный выстрел и 33,3 секунды отставания от первого места.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, ставшая 18-й. Не промахнувшись ни разу, она уступила Домрачевой 1 минуту 22,2 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 21.Екатерина Юрлова (1 промах), 22.Ирина Услугина (0), 25.Ульяна Кайшева (1), 62. Кристина Резцова (2), 64.Виктория Сливко (2).

Теги: биатлон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия - Бразилия. ОнлайнРоссия - Бразилия. Онлайн
В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках"Подробнее
 ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ
Финский клуб провел гол в ворота армейцев на 143-й минуте матча, в пятом овертаймеПодробнее
 "Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля
В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорстваПодробнее
 Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMAМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA
Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском рингеПодробнее
Команда России стала второй в медальном зачете по итогам ПаралимпиадыКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинстваПодробнее
 Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящихРоссиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих
В ее карьере теперь 17 паралимпийских медалей, включая шесть золотых; в Пхенчхане она выиграла шесть наград, включая две золотыеПодробнее
 ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в НьонеПодробнее
 Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Матчи этой стадии турнира пройдут в апрелеПодробнее
 У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок коленаУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в РоссииПодробнее
 ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Своего соперника по четвертьфиналу армейский клуб узнает в пятницуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатов

Во Владимирской области завели дело после жестокого избиения школьника сверстниками

Центробанк не исключил перехода к профицитному бюджету в 2018 году

Запуск модуля "Наука" к МКС отложен еще на полгода из-за затянувшегося ремонта

Сингапурский аэропорт Чанги остался лучшим в мире шестой год подряд

"Шереметьево" поднялся до 68-й строчки, а "Домодедово" остался на 74-й позиции в рейтинге Skytrax Подробнее

Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси"

ВТБ докапитализирует украинский дочерний банк почти на $100 млн

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бразилией

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

Китай сдал заказчику крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тыс. т

Россия - Бразилия. Онлайн

Россия - Бразилия. ОнлайнВ рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru