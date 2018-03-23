Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей спринтерской конки (7,5 км) на этапе Кубка мира в Тюмени.

Дистанцию она преодолела за 21 минуту 42,8 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место, уступив победительнице 1,2 секунды, заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Она также не промахнулась ни разу.

Третье время – у норвежки Тириль Экхофф. У нее один неточный выстрел и 33,3 секунды отставания от первого места.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, ставшая 18-й. Не промахнувшись ни разу, она уступила Домрачевой 1 минуту 22,2 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 21.Екатерина Юрлова (1 промах), 22.Ирина Услугина (0), 25.Ульяна Кайшева (1), 62. Кристина Резцова (2), 64.Виктория Сливко (2).