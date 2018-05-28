Букмекеры оценили шансы "Вашингтона" выиграть Кубок Стэнли

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дебютант Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" является фаворитом финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли против "Вашингтона", считают букмекеры.

"Согласно оценкам букмекеров, небольшое предпочтение все-таки отдается "Вегасу". Вероятность итогового триумфа "Голден Найтс" равна 59%. Соответственно, шансы "Вашингтона" - оставшийся 41", - заявил "Интерфаксу" эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Артем Воскресенский.

Коэффициент на то, что хоккеисты "Вегаса" по итогам финальной серии станут обладателями трофея, равен 1,70. На чемпионство "Вашингтиона" предлагают поставить с коэффициентом 2,10.

Что касается первого матча (пройдет в Лас-Вегасе в ночь на вторник по московскому времени), то и тут предпочтение отдается хоккеистам "Вегаса". Коэффициент на их победу в основное время равен 2,18. За ничью дают 3,84, а за победу "Вашингтона" - 2,96.

Для "Вашингтона" это второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году (уступил "Детройту"). "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".

Что касается регулярного чемпионата НХЛ, предварявшего розыгрыша Кубка Стэнли, то "Вашингтон" в сезоне-2017/18 стал третьим в Восточной конференции, "Вегас" третьим – в Западной.

По пути к финалу в плей-офф "Вашингтон" одолел "Коламбус", "Питтсбург" и "Тампа-Бэй". В свою очередь, "Вегас" оказался сильнее "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе" и "Виннипега".