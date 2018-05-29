Спорт

На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств решил открыть свою школу в Красногорске

На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

О том, что Монсону одобрено предоставление российского гражданства, сообщалось еще в декабре 2015 года. Уже тогда он вышел на свой бой против камерунца Дональда Нджатахи под российским флагом. Сам спортсмен заявлял, что паспорт на тот момент он еще не получил, хотя все процедуры для этого были завершены.

Монсон также получил звания "Почетного гражданина Республики Абхазия" и "Почетного гражданина ЛНР".

В апреле 2018 года сообщалось, что Монсон открывает свою школу в подмосковном Красногорске.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Джефф Монсон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФНа сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств решил открыть свою школу в КрасногорскеПодробнее
 В Москве изберут нового президента Олимпийского комитета РоссииВ Москве изберут нового президента Олимпийского комитета России
Действующий глава ОКР оставляет пост из-за работы в ГосдумеПодробнее
 Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матчеСаудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче
Итальянцы победили соперника сборной России по ЧМ-2018 в первом матче под руководством экс-наставника "Зенита" Роберто МанчиниПодробнее
 Роналду намекнул на уход из "Реала" после победы в финале Лиги чемпионовРоналду намекнул на уход из "Реала" после победы в финале Лиги чемпионов
Он пообещал через несколько дней "кое-что" сообщить болельщикамПодробнее
"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
В финальном матче в Киеве он одержал победу над "Ливерпулем"Подробнее
 "Реал" - "Ливерпуль". Онлайн"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн
В финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Киеве "Реал" выигрывал у "Ливерпуля"Подробнее
 Мутко не исключил, что в течение 3-4 месяцев может окончательно покинуть РФСМутко не исключил, что в течение 3-4 месяцев может окончательно покинуть РФС
Вице-премьер напомнил, что ему поручены серьезные вопросы, связанные с развитием регионовПодробнее
 "Вашингтон" вышел в финал Кубка Стэнли"Вашингтон" вышел в финал Кубка Стэнли
В решающей серии он сыграет с дебютантом НХЛ "Вегасом"Подробнее
 Экс-тренер "Спартака" Унаи Эмери возглавил лондонский "Арсенал"Экс-тренер "Спартака" Унаи Эмери возглавил лондонский "Арсенал"
Он сменил проработавшего здесь два с лишним десятка лет Арсена ВенгераПодробнее
 ФИФА закрыла расследование применения допинга российскими футболистамиФИФА закрыла расследование применения допинга российскими футболистами
В Международной федерации футбола сослались на отсутствие убедительных доказательствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 мая5 фото
28 мая
Фотохроника 28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНа сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФВ миреЛечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровленииВ миреДва журналиста стали жертвами урагана "Альберто" в СШАВ миреСША решили не расширять санкции против КНДРСпортВ Москве изберут нового президента Олимпийского комитета РоссииСпортСаудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче

Кабмин РФ предложил запретить НКО-иноагентам участие в антикоррупционной экспертизе

Ограничения также предлагается распространить на граждан с непогашенной судимостью или уволенных в связи с утратой доверия Подробнее

Филиал "Либерти банка" в Тбилиси в третий раз с начала года попытались ограбить

Более ста наркодилеров убиты в Бангладеш за две недели

Ученые на трех исследовательских судах отправились в летние экспедиции по Байкалу

Китайская Alibaba вслед за Tencent вошла в топ-10 брендов мира

Координатор штаба Навального в Челябинске оказался адептом "Свидетелей Иеговы"

В ЦОДД сообщили об ограничении движения в Москве из-за ремонта инженерных сетей

В ДНР из Украины попытались перевезти технику для майнинга биткоинов

"Победа" открыла полеты в Варну

Авиация начала поиски вертолета Ми-2 в Забайкалье

"Яндекс" представил свой первый гаджет

"Яндекс" представил свой первый гаджетНа колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатры Подробнее

В Германии запретят некоторые автомобили Daimler с дизельными двигателями

Шторм "Альберто" ослаб до тропической депрессии

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра

ЕГЭ в нескольких районах Якутии отменят из-за проблем с электричеством и интернетом

Сирийская армия возьмет под контроль границу с Израилем

Ограничение на выезд из РФ будут снимать через 23 минуты после погашения долга

В Приморье ребенка заставили чистить зубы за отказ родителей сдать деньги на жалюзи

На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ

На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФРанее сообщалось, что боец смешанных единоборств решил открыть свою школу в Красногорске Подробнее

VW отзовет в РФ 132,6 тыс. Polo Sedan и Skoda Rapid из-за брака буксирных проушин

Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

Бразильские дальнобойщики отказались прекратить забастовку

Самолет компании "Глобус" не вылетел из Норильска в Москву из-за неисправности

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов вторника

Три артиллерийских катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Израиль сообщил о минометном обстреле со стороны сектора Газа

Всего было выпущено 27 минометных снарядов Подробнее

Цены на московских АЗС стремительно растут уже почти два месяца подряд

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 29 мая снизились

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru