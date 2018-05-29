На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

О том, что Монсону одобрено предоставление российского гражданства, сообщалось еще в декабре 2015 года. Уже тогда он вышел на свой бой против камерунца Дональда Нджатахи под российским флагом. Сам спортсмен заявлял, что паспорт на тот момент он еще не получил, хотя все процедуры для этого были завершены.

Монсон также получил звания "Почетного гражданина Республики Абхазия" и "Почетного гражданина ЛНР".

В апреле 2018 года сообщалось, что Монсон открывает свою школу в подмосковном Красногорске.