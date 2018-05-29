Светлана Кузнецова проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".

В стартовом раунде соревнования россиянка, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, потерпела поражение от третьей ракетки мира представительницы Испании Гарбинье Мугурусы. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу испанки. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут – без учета паузы, вызванной дождем.

Счет по победам в официальных матчах стал 6-1 в пользу Мугурусы.

Действующей победительницей "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде является латвийка Елена Остапенко.