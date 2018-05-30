Андрей Тихонов продлил контракт с ФК "Крылья Советов"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольным клубом "Крылья Советов" (Самара) Андрей Тихонов продолжит работу с командой, сообщил корреспондент "Интерфакса" на церемонии подписания контракта.

"За год убедились, что ни в чем не ошиблись. Тихонов полностью соответствует требованиям клуба. Обсуждения процесса прошли легко. Контракт подписан по системе "год плюс год", чтобы не было длинных обязательств. Это нормальная практика в современном футболе", - заявил гендиректор клуба Виталий Шашков.

Тихонов принял команду в июне 2017 года.

Клуб "Крылья Советов" был основан 12 апреля 1942 года. 30 июля 1944 года состоялся дебют команды в Кубке СССР. 21 апреля 1946 года "Крылья Советов" провели свой первый матч в высшем дивизионе СССР.

В сезоне-2013/14 самарский клуб после поражения в стыковых матчах с московским "Торпедо" (0:2, 0:0) и впервые в российской истории потерял место в премьер-лиге. По итогам сезона-2014/15 команда вернулась в РФПЛ. В сезоне-2016/17 "Крылья Советов" финишировали в РФПЛ на 15-м месте и вновь опустились в ФНЛ.

28 апреля 2018 года на стадионе "Самара Арена", построенном к чемпионату мира в России, прошел первый тестовый матч, в котором "Крылья" в рамках ФНЛ обыграли воронежский "Факел" (2:1). 6 мая 2018 года после домашней победы над краснодарской "Кубанью" (1:0) самарцы гарантировали себе минимум второе место по итогам сезона в ФНЛ и оформили возвращение в РФПЛ.