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Олег Кононов возглавил тульский ФК "Арсенал"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о назначении Олега Кононова в качестве главного тренера команды.

"Олег Кононов хорошо известен российским болельщикам. Тренерскую карьеру он начинал в Белоруссии, где работал в минских "Торпедо" и "Локомотиве", затем трудился в украинских клубах "Металлург" (Запорожье), "Карпаты" и "Севастополь"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

"В 2013 году Олег Георгиевич возглавил "Краснодар", который успешно тренировал на протяжении трех лет. Отметим, что Кононов завоевал с "быками" первые в истории клуба медали - бронзу чемпионата России (сезон-2014/15). В 2014 году "Краснодар" выступал в финале Кубка страны", - отмечается в сообщении.

В 2017 году 52-летний Кононов возглавлял грозненский "Ахмат".

На посту главного тренера тульского "Арсенала" Кононов сменил Миодрага Божовича. Под руководством черногорского специалиста "Арсенал" в сезоне-2017/18 занял седьмое место в премьер-лиге.

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Теги: футбол, ФК Арсенал Тула
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