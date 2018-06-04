ФК "Спартак" подписал контракт с французским защитником Жиго

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Состав футбольного клуба "Спартак" пополнил защитник Самуэль Жиго, ранее выступавший за бельгийский "Гент", сообщает пресс-служба московского ФК в понедельник.
Трудовой договор французского футболиста со "Спартаком" рассчитан на четыре года.
Ранее 24-летний Жиго выступал за французский клуб "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент". В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
"Спартак" завершил предыдущий сезон на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России.
⚡💣⚡ Встречайте новичка команды, 🔴⚪️!#Спартак и бельгийский "Гент" заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 июня 2018 г.
📍 https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖиго pic.twitter.com/b5kj5x7if7