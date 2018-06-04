ФК "Спартак" подписал контракт с французским защитником Жиго

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Состав футбольного клуба "Спартак" пополнил защитник Самуэль Жиго, ранее выступавший за бельгийский "Гент", сообщает пресс-служба московского ФК в понедельник.

Трудовой договор французского футболиста со "Спартаком" рассчитан на четыре года.

Ранее 24-летний Жиго выступал за французский клуб "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент". В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

"Спартак" завершил предыдущий сезон на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России.