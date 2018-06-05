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Спорт

Защитник Щенников подписал с ФК ЦСКА новый пятилетний контракт

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА договорился о подписании нового пятилетнего контракта с Георгием Щенниковым, сообщается на официальном сайте армейцев во вторник.

"Левый защитник продлил контракт с клубом до окончания сезона-2022/23", - отмечает пресс-служба.

27-летний Щенников - воспитанник ЦСКА. Его дебют за основную команду состоялся в августе 2008 года в Кубке России.

В составе столичной команды Щенников стал трехкратным чемпионом России.

На счету Щенникова 10 матчей за национальную сборную, в составе которой он ездил на ЧМ-2014 и Евро-2016. С тех пор он вызов в сборную не получал.

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Теги: футбол, ФК ЦСКА
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