Защитник Щенников подписал с ФК ЦСКА новый пятилетний контракт

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА договорился о подписании нового пятилетнего контракта с Георгием Щенниковым, сообщается на официальном сайте армейцев во вторник.

"Левый защитник продлил контракт с клубом до окончания сезона-2022/23", - отмечает пресс-служба.

27-летний Щенников - воспитанник ЦСКА. Его дебют за основную команду состоялся в августе 2008 года в Кубке России.

В составе столичной команды Щенников стал трехкратным чемпионом России.

На счету Щенникова 10 матчей за национальную сборную, в составе которой он ездил на ЧМ-2014 и Евро-2016. С тех пор он вызов в сборную не получал.