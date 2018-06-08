Спорт

Колобков восхитился игрой Овечкина в "Вашингтоне"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министр спорта Павел Колобков направил поздравление российским хоккеистам клуба НХЛ "Вашингтон кэпиталс" Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову с победой в Кубке Стэнли.

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"Поздравляю Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с фантастической победой! Кубок Стэнли является самым желанным трофеем для любого хоккеиста! Я рад, что именно наши ребята стали настоящими героями в глазах всего мира! Александру понадобилось 13 лет, чтобы достичь заветной цели! Я восхищаюсь им, его трудолюбием и талантом!" - цитирует Колобкова пресс-служба министерства спорта.

В ночь на 8 июня "Вашингтон" одержал победу над "Лас-Вегасом" в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результат встречи 4:3 (0:0, 2:3, 2:0). Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил Овечкин. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вашингтона", который впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Для "Вашингтона" это был второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году, когда уступил "Детройту". "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые: он только дебютировал в НХЛ.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".

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Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, Александр Овечкин, ХК Вашингтон, Павел Колобков
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