Велогонщицу Гончарову дисквалифицировали на полтора года за допинг

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало велогонщицу Елизавету Гончарову на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

"Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета приняло решение о дисквалификации спортсменки Гончаровой Елизаветы (вид спорта - велоспорт) за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил на 18 месяцев, начиная с 04 октября 2017 года", - сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Спортсменка входила в состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на треке, который прошел в феврале - марте 2018 года.

Агентство также сообщило, что Федерация спорта слепых России на основании и во исполнение решения РУСАДА дисквалифицировала спортсмена по пауэрлифтингу в спорте слепых Евгения Слайковского на 4 года за нарушение антидопинговых правил с 23 ноября прошлого года.