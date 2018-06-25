Баскетболист Хряпа покинул ЦСКА

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе из команды форварда Виктора Хряпы.

"Впервые Хряпа сыграл за красно-синих в далеком 2002-м, когда был призван под армейские знамена из саратовского "Автодора". С 2004 по 2008 нападающий выступал в НБА, сначала в "Портленде", затем – в "Чикаго". В ЦСКА Виктор вернулся в феврале 2008 года, сразу же помог выиграть Евролигу, затем стал важным участником победы в 2016-м. С начала сезона-2009/10 баскетболист носил звание капитана команды", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

13 сезонов! 611 матчей! Спасибо, капитан!



Нашу команду покидает один из символов, форвард Виктор Хряпа, лидер по количеству матчей в форме ЦСКА.



С начала сезона-2009/10 баскетболист носил звание капитана команды.#CSKAbasket pic.twitter.com/Bd1b5XrlYw — CSKA Moscow (@cskabasket) June 25, 2018

Комментируя свой уход, Хряпа поблагодарил руководство клуба за то, что предоставило ему возможность выступать в ЦСКА.

"Так сложилось, что у меня в ЦСКА было два периода выступлений. Потому сначала хочу поблагодарить Сергея Кущенко, который пригласил меня из "Автодора", доверил право защищать армейские цвета. Затем, когда я возвращался из НБА, этому всячески содействовал Андрей Ватутин, благодаря которому я смог провести в команде долгие и запоминающиеся одиннадцать сезонов. За это время мне довелось поиграть и поработать вместе с замечательными партнерами, выдающимися тренерами. Перечислять всех можно долго, но каждый достоин отдельной благодарности", - сказал он.

"Наконец, особая благодарность нашим болельщикам, которые на протяжении всех этих лет поддерживали нас дома и на выезде, совершали долгие путешествия ради того, чтобы бороться вместе с командой на "Финалах четырех". Всегда буду вспоминать эту поддержку с особой теплотой", - отметил Хряпа.

В составе армейцев Хряпа провел 611 матчей (лидер за историю клуба), из которых 422 – в стартовом составе, в среднем набирал 6,8 очка, делал 5,2 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 20,7 минуты в среднем за игру. В составе ЦСКА Виктор выиграл два титула чемпиона Евролиги, 13 – чемпиона России, 7 – чемпиона Единой лиги ВТБ. Он был выбран в первую (2009/10) и вторую (2012/13, 2013/14) символические пятерки Евролиги, признан лучшим игроком защитного плана Евролиги (2009/10), MVP плей-офф Единой лиги ВТБ (2013), MVP плей-офф БЕКО ПБЛ (2010/11).