Александр Емельяненко проведет бой против чеха Пешты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Третий турнир по MMA Russian Cagefighting Championship состоится 9 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба академии единоборств РМК.

В турнире примут участие десять пар бойцов из России, Бразилии, Чехии и Украины в разных весовых категориях.

Главным событием соревнований станет бой в тяжелом весе между российским бойцом RCC Александром Емельяненко и чехом, известным по выступлениям в UFC, Виктором Пештой.

Также в рамках турнира Виктор Немков сразится с бразильцем Клидсоном Фариасом де Абреу, Михаил Мохнаткин выступит против Клебер Раймундо Силва, а Николай Алексахин проведет бой против Элиаса Силверио.

Мероприятие будет проходить на площадке культурно-развлекательного комплекса "Уралец".