Спорт

Решение о продлении контракта с Черчесовым примет РФС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выжал максимум из тех футболистов, которые были в его распоряжении, решение о том, продлевать с ним контракт или нет, примет Российский футбольный союз (РФС), заявил министр спорта Павел Колобков в эфире телеканала "Дождь"

"Не уверен, что такие нервные потрясения стоят денег. Решение о его контракте будет принимать РФС. Он сделал максимум из того подбора игроков, который у него был. Думаю, что он сделал свою работу оптимально, очень профессионально, несмотря на давление со стороны болельщиков", - сказал Колобков.

Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, где сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу в Сочи.

Черчесов был назначен главным тренером национальной команды России по футболу в августе 2016 года.

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Теги: Станислав Черчесов, футбол, Россия

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