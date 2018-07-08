Путин пригласил сборную России обсудить итоги чемпионата мира

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, глава государства пригласил игроков и их тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сборная России в субботу уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне хорватов.

По словам Пескова, глава государства в субботу дважды разговаривал с тренером сборной РФ.

"Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре", - сказал пресс-секретарь. "По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии", - добавил Песков.

"Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России", - сообщил Песков.